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    Дивеев: Сафонов очень сильно прибавил

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    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев похвалил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Он отметил, что вратарь сильно прибавил.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Для Моти, я думаю, это очень огромный опыт. Плюс я видел, как он сейчас начал уже и на французском разговаривать, и в плане игры. Видно, что он возмужал. Это совсем другой Мотя. Русская версия и французская — это совсем другое. Он ногами прибавил очень сильно. На выходах он всегда был хорош. Но ногами он намного лучше стал играть. Помню, когда мы играли, я всегда ему говорил: "Мотя, как ты не можешь добить дальше центра?" Он отвечал: "Да я бью, бью, не могу добить". А сейчас он шарашит, как Эдерсон, на 90 метров.

    Мотя очень сильно прибавил, и я всегда стараюсь смотреть матчи, где он играет. Так "ПСЖ" редко включаю, а Мотьку всегда смотрю. Мы все понимаем, что это "ПСЖ", какой уровень. Мы за Мотьку рады очень сильно. Надеюсь, он через годик уже будет основным. Понятно, все бывает у всех. Тот же Доннарумма иногда ошибается. Но Мотька прям… Я вот с "Баварией" смотрел, когда из-за его выхода гол забили. Но то, что он там вытворил в игре. Сколько он потащил!» — приводит слова Дивеева «Советский спорт».

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    Напомним, до переезда во Францию Сафонов играл за «Краснодар».

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