В 30-м туре АПЛ состоится лондонское дерби между. Команды сыграют 3 апреля на «Стэмфорд Бридж» в 22:00 по мск.

«Челси» проиграл в прошлом туре «Арсеналу» и опустился на 6-е место. Однако в случае победы «аристократы» поднимутся на 4-ю позицию. При этом они близки к тому, чтобы потерять место в зоне еврокубков.

«Тоттенхэм» провалил этот сезон. Он в 14 очках от зоны вылета. У него уже третий тур нет побед в турнире. Ни о какой зоне еврокубков для «шпор» речь не идет. Последним результатом команды стало поражение 0:2 от «Фулхэма».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Букмекеры считают «Челси» фаворитом за 1.68. За 4.59 можно поставить на «Тоттенхэм». Ничья оценена котировкой 4.40.

Искусственный интеллект спрогнозировал ничейный результат 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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