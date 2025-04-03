«Челси» проиграл в прошлом туре «Арсеналу» и опустился на 6-е место. Однако в случае победы «аристократы» поднимутся на 4-ю позицию. При этом они близки к тому, чтобы потерять место в зоне еврокубков.
«Тоттенхэм» провалил этот сезон. Он в 14 очках от зоны вылета. У него уже третий тур нет побед в турнире. Ни о какой зоне еврокубков для «шпор» речь не идет. Последним результатом команды стало поражение 0:2 от «Фулхэма».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры считают «Челси» фаворитом за 1.68. За 4.59 можно поставить на «Тоттенхэм». Ничья оценена котировкой 4.40.
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничейный результат 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
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