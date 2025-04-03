22:00Челси — ТоттенхэмОнлайн
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    «Челси» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 30-м туре АПЛ состоится лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Команды сыграют 3 апреля на «Стэмфорд Бридж» в 22:00 по мск.

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    «Челси» проиграл в прошлом туре «Арсеналу» и опустился на 6-е место. Однако в случае победы «аристократы» поднимутся на 4-ю позицию. При этом они близки к тому, чтобы потерять место в зоне еврокубков.

    «Тоттенхэм» провалил этот сезон. Он в 14 очках от зоны вылета. У него уже третий тур нет побед в турнире. Ни о какой зоне еврокубков для «шпор» речь не идет. Последним результатом команды стало поражение 0:2 от «Фулхэма».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

    • Букмекеры считают «Челси» фаворитом за 1.68. За 4.59 можно поставить на «Тоттенхэм». Ничья оценена котировкой 4.40.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал ничейный результат 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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