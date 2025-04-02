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    Тарханов: Тренируясь и играя с Пьяничем молодежь ЦСКА заметно прибавила

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    Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что ЦСКА готово предложить новый контракт боснийскому полузащитнику Миралему Пьяничу.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Если ЦСКА хочет продлить контракт с Пьяничем, значит, он устраивает клуб. Миралем — грамотный и мастеровитый футболист, даже молодежь при нем стала лучше играть и прогрессировать.

    Взять того же Кисляка, который очень сильно добавил, играя в паре с Пьяничем. Матвей изначально был хорошим игроком, а в паре с таким опытным футболистом у него появляются возможности еще больше раскрываться», — сказал Тарханов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    35-летний Миралем Пьянич стал футболистом ЦСКА в сентябре 2024 года. Всего он сыграл за армейцев во всех турнирах 15 матчей и сделал 2 голевые передачи. Босниец известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус» и «Барселону».

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