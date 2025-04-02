«Милан» в прошлом матче проиграл «Наполи» 1:2, в очередной раз доказав, что в этом сезоне он не настолько силен, чтобы в полной мере состязаться с лучшими командами Италии. «Интер» же выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах и не уступает с конца февраля.
Если смотреть на текущий сезон, то «Милан» имеет перевес в рамках очных встреч. Команды встречались трижды, в двух случаях победили «россонери», в одном случае была ничья. Во всех трех поединках соперники устраивали размен.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.
- Букмекеры считают «Интер» фаворитом за 2.33. На победу «Милана» можно поставить с коэффициентом 3.30.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Милана» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.
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