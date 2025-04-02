В полуфинале Кубка Италии состоится миланское дерби. Дата и место встречи команд — 2 апреля 22:00 мск, «Джузеппе Меацца». Это будет первый поединок в рамках серии.

«Милан» в прошлом матче проиграл «Наполи» 1:2, в очередной раз доказав, что в этом сезоне он не настолько силен, чтобы в полной мере состязаться с лучшими командами Италии. «Интер» же выиграл 5 матчей подряд во всех турнирах и не уступает с конца февраля.

Если смотреть на текущий сезон, то «Милан» имеет перевес в рамках очных встреч. Команды встречались трижды, в двух случаях победили «россонери», в одном случае была ничья. Во всех трех поединках соперники устраивали размен.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.75. Букмекеры считают «Интер» фаворитом за 2.33. На победу «Милана» можно поставить с коэффициентом 3.30.

Прогноз искусственного интеллекта — победа «Милана» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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