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    Дивеев: Чуть-чуть удивился, что Пьянич приехал сейчас

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о полузащитнике своей команды Миралеме Пьяниче.

    Миралем Пьянич — полузащитник ЦСКА
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    Миралем Пьянич — полузащитник ЦСКА

    «Чуть-чуть удивился, что такой игрок приехал сейчас, когда в принципе всё это очень сложно. Но главное, когда такие игроки приезжают, мы обычно думаем, что их цель — заработать и плюс просто просидеть. Но по Мире такого не было видно.

    Он прямо с первого дня начал показывать: давайте-давайте, ребята, надо заводиться, надо выигрывать. Он в первый же день написал в чат команды, когда у нас была игра с "Ахматом": "Мужики, давайте, удачи вам! Будем болеть, надо выигрывать!" — приводит слова Дивеева "Советский спорт".

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    • В нынешнем сезоне Пьянич провел за ЦСКА 10 матчей в рамках российской Премьер-лиги и отметился 1-й результативной передачей.

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