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    «Брайтон» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 30-м туре английской Премьер-лиги встретятся «Брайтон» и «Астон Вилла». Встреча пройдет на стадионе «Амекс» 2 апреля в 21:45 мск.

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    Если «Вилле» победа даст возможность подняться на 6-е место, то «Брайтон» в случае успеха временно поднимется сразу на 4-ю позицию. Это при том, что «чайки» сейчас идут на 7-й строчке.

    «Брайтон» не давно не проигрывает в АПЛ. В последнем туре он сыграл вничью с «Ман Сити». «Астон Вилла» добилась победы над «Брентфордом».

    Календарь и таблица АПЛ

    Последняя встреча команд закончилась результативной ничьей с общим счетом 2:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.

    • Букмекеры: 2.33 на победу «Брайтона», 3.50 на ничью, 3.00 на победу «Астон Виллы».

    • Искусственный интеллект предсказал командам ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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