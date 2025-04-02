В 30-м туре английской Премьер-лиги встретятся. Встреча пройдет на стадионе «Амекс» 2 апреля в 21:45 мск.

Если «Вилле» победа даст возможность подняться на 6-е место, то «Брайтон» в случае успеха временно поднимется сразу на 4-ю позицию. Это при том, что «чайки» сейчас идут на 7-й строчке.

«Брайтон» не давно не проигрывает в АПЛ. В последнем туре он сыграл вничью с «Ман Сити». «Астон Вилла» добилась победы над «Брентфордом».

Календарь и таблица АПЛ

Последняя встреча команд закончилась результативной ничьей с общим счетом 2:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.20. Букмекеры: 2.33 на победу «Брайтона», 3.50 на ничью, 3.00 на победу «Астон Виллы».

Искусственный интеллект предсказал командам ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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