Если «Вилле» победа даст возможность подняться на 6-е место, то «Брайтон» в случае успеха временно поднимется сразу на 4-ю позицию. Это при том, что «чайки» сейчас идут на 7-й строчке.
«Брайтон» не давно не проигрывает в АПЛ. В последнем туре он сыграл вничью с «Ман Сити». «Астон Вилла» добилась победы над «Брентфордом».
Последняя встреча команд закончилась результативной ничьей с общим счетом 2:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.20.
- Букмекеры: 2.33 на победу «Брайтона», 3.50 на ничью, 3.00 на победу «Астон Виллы».
- Искусственный интеллект предсказал командам ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.
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