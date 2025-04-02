Примера вновь намерена исключить Ольмо и Виктора из заявки «Барселоны»

Испанская Примера опятьиз-за сделки с продажей VIP-лож на домашнем стадионе клуба, сообщает официальный сайт лиги.

После проведенного аудита было выявлено, что боссы блауграны неправомерно внесли в финансовую отчетность 100 млн евро дохода от продажи VIP-мест, которые еще не были реализованы. Исходя из этого, руководство лиги намерен уменьшить лимит заработной платы клуба.

Также Примера намерена ликвидировать сделку, позволившую «Барселоне» зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо и защитника Пау Виктора.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 29 туров каталонский клуб лидирует в чемпионате с 66 очками. Следом идет «Реал» (63).