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    «Зенит» организует матч легенд с участием Данни, Кришито и Аршавина

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    Пресс-служба «Зенита» сообщила, что клуб проведет матч легенд в день 100-летия клуба. Встреча пройдет 25 мая на «Газпром Арене».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Весной 2025 года футбольный клуб "Зенит" отпразднует свое 100-летие. В честь этого знаменательного события в Петербурге пройдёт ряд ярких мероприятий, одно из которых состоится 25 мая, в день рождения сине-бело-голубых. В этот день на "Газпром Арене" соберутся звёздные зенитовцы разных лет, чтобы принять участие в матче легенд. Стадион на Крестовском острове вновь увидит забеги Доменико Кришито по флангу и филигранную игру в защите Нико Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука и финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова. Такое нельзя пропустить!

    Полный список именитых гостей будет известен позже, но и сейчас можно с уверенностью сказать — это будет культовая встреча выпускников сине-бело-голубых. Легендарному клубу, городу и празднику — легендарный матч!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

    «Зенит» является действующим чемпионом России.

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