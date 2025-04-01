«Ноттингем» проводит отличный сезон и метит в Лигу чемпионов. «Лесники» занимают 3-е место. Они выиграли 2 матча подряд. С МЮ в этом сезоне они уже встречались. На «Олд Траффорд» команда Санту победила 3:2.
Что касается «Юнайтед», то клуб сейчас не думает о еврокубках, занимая 13-е место в таблице. Такого давно не было и ситуацию нужно как-то спасать. Хотя бы подняться выше середины. Тем не менее последние матчи МЮ провел неплохо. В АПЛ он не проигрывает уже четыре тура. Так что надежда есть.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 1.88 и 3.50.
- Коэффициенты букмекеров следующие: 2.29 на победу «Ноттингема», 3.10 на победу МЮ, 3.40 на ничью.
- Искусственный интеллект не видит победителя и ставит на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
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