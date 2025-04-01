Николич: Тренер должен быть гибким

Наставник московского ЦСКАвыразил мнение, что ради достижения результата не обязательно покупать дорогих футболистов.

«Гвардиола берёт футболиста под себя. Купил игрока за 60 млн евро летом, до зимы он не справился, нужен новый. А большинство нас, всех остальных, так скажем, я считаю, что мы должны быть более гибкими в том смысле, что самая главная задача тренера — сделать максимальный результат из того, что у тебя есть», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 22 сыгранных матчей ЦСКА идет 5-м в таблице РПЛ. Армейцы записали в актив 41 очко.

Календарь и таблица РПЛ

В 23-м туре РПЛ подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча начнется 6 апреля в 19:30 мск.