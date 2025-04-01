Николич: Тренер должен быть гибким

Марко Николич Фото: globallookpress.com
«Гвардиола берёт футболиста под себя. Купил игрока за 60 млн евро летом, до зимы он не справился, нужен новый. А большинство нас, всех остальных, так скажем, я считаю, что мы должны быть более гибкими в том смысле, что самая главная задача тренера — сделать максимальный результат из того, что у тебя есть», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
После 22 сыгранных матчей ЦСКА идет 5-м в таблице РПЛ. Армейцы записали в актив 41 очко.
В 23-м туре РПЛ подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча начнется 6 апреля в 19:30 мск.