ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА
    Все новости спорта

    Николич: Тренер должен быть гибким

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Наставник московского ЦСКА Марко Николич выразил мнение, что ради достижения результата не обязательно покупать дорогих футболистов.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    «Гвардиола берёт футболиста под себя. Купил игрока за 60 млн евро летом, до зимы он не справился, нужен новый. А большинство нас, всех остальных, так скажем, я считаю, что мы должны быть более гибкими в том смысле, что самая главная задача тренера — сделать максимальный результат из того, что у тебя есть», — сказал Николич в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    После 22 сыгранных матчей ЦСКА идет 5-м в таблице РПЛ. Армейцы записали в актив 41 очко.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 23-м туре РПЛ подопечные Марко Николича сыграют с московским «Динамо». Встреча начнется 6 апреля в 19:30 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» выиграет и второй матч у «Реал Сосьедада»?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли ЦСКА сравнять счет в серии?
  • ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 4.05
    •
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры