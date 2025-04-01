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    Гвардиола: Холанн пропустит от пяти до семи недель

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу травмы форварда Эрлинга Холанна. Норвежский нападающий проведет в лазарете от пяти до семи недель.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Врачи сказали мне, что он пропустит от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

    В текущем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 ассиста.

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    Текущий контракт Холанна с «Манчестер Сити» истекает в июне 2034 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего форварда составляет 200 млн евро.

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