Гвардиола: Холанн пропустит от пяти до семи недель

Наставник «Манчестер Сити»высказался по поводу травмы форварда. Норвежский нападающий проведет в лазарете от пяти до семи недель.

«Врачи сказали мне, что он пропустит от пяти до семи недель. Так что, надеюсь, к концу сезона и клубному чемпионату мира он будет готов», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и сделал 4 ассиста.

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Текущий контракт Холанна с «Манчестер Сити» истекает в июне 2034 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего форварда составляет 200 млн евро.