Гвардиола: Мы точно знаем, что нужно сделать в последних девяти играх

Главный тренервысказался о борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Не говорите мне о самых серьезных битвах. В прошлом у нас были битвы гораздо тяжелее, чем эта.

В прошлом — за исключением самого первого сезона и сезона, когда "Ливерпуль" был невообразимо силен и выиграл титул, а мы не смогли, — мы были все вместе и боролись за чемпионство в АПЛ.

Это первый сезон, наряду с тем, что был девять лет назад, когда нам приходится бороться за то, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

У нас осталось девять игр, мы точно знаем, что нужно сделать — пять дома, четыре на выезде. Мы должны выиграть домашние матчи, и мы постараемся это сделать», — цитирует Гвардиолу BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.