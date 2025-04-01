Дани Алвес может получить компенсацию после оправдания по делу об изнасиловании

Дани Алвес Фото: globallookpress.com
Сообщается, что футболист может получить от 25 до 50 евро за каждый из 405 дней, которые он провел в тюрьме.
В итоге компенсация может составить от 10 125 до 20 250 евро. Для этого бразильцу в течение года нужно обратиться в Министерство юстиции.
Напомним, Алвес был признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Он получил 4,5 года тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет.
Уголовная палата суда удовлетворила апелляцию Алвеса и пришла к выводу, что показания женщины против футболиста оказались недостаточны для подтверждения его вины.