Дани Алвес может получить компенсацию после оправдания по делу об изнасиловании

Экс-игрок «Барселоны»может получить денежную компенсацию за время под стражей после оправдания по делу об изнасиловании, информирует El Periodico.

Сообщается, что футболист может получить от 25 до 50 евро за каждый из 405 дней, которые он провел в тюрьме.

В итоге компенсация может составить от 10 125 до 20 250 евро. Для этого бразильцу в течение года нужно обратиться в Министерство юстиции.

Напомним, Алвес был признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Он получил 4,5 года тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет.

Уголовная палата суда удовлетворила апелляцию Алвеса и пришла к выводу, что показания женщины против футболиста оказались недостаточны для подтверждения его вины.