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    Дани Алвес может получить компенсацию после оправдания по делу об изнасиловании

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    Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес может получить денежную компенсацию за время под стражей после оправдания по делу об изнасиловании, информирует El Periodico.

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    Сообщается, что футболист может получить от 25 до 50 евро за каждый из 405 дней, которые он провел в тюрьме.

    В итоге компенсация может составить от 10 125 до 20 250 евро. Для этого бразильцу в течение года нужно обратиться в Министерство юстиции.

    Напомним, Алвес был признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в ночном клубе Барселоны в декабре 2022 года. Он получил 4,5 года тюремного заключения, хотя прокуратура просила девять лет.

    Уголовная палата суда удовлетворила апелляцию Алвеса и пришла к выводу, что показания женщины против футболиста оказались недостаточны для подтверждения его вины.

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