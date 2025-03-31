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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    Мостовой: Стараюсь не забивать себе голову мыслями о Европе

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своих карьерных планах.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Раньше мечтал о топовом европейском чемпионате. Сейчас российский игрок может туда уехать в основном только в двух случаях: либо когда у него заканчивается контракт, либо когда до его истечения остается полгода. Тяжело сейчас другим европейским клубам нас выкупить.

    Имеет ли значение возраст? Тот же Далер Кузяев под 30 уехал во Францию. В первом сезоне он почти все время выходил в старте. В этом году у Далера были травмы — может, поэтому Кузяев не так часто выходит на поле. Возьмите другие примеры. Тот же Мотя Сафонов, несмотря на конкуренцию с Доннаруммой, получает свое время. Головин вообще топ. Сам я, как уже отметил, стараюсь не забивать себе голову этими мыслями. Получится уехать в чемпионат посильнее — значит, так тому и быть, нет — так нет», — приводит слова Мостового «РГ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

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