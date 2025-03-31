Булыкин: Мне повезло, что начинал карьеру в «Локомотиве»

Экс-нападающий московского «Локомотива»вспомнил, как он начинал карьеру за железнодорожников и жесткое отношение к молодым футболистам со стороны опытных игроков.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Булыкин Фото: www.fclm.ru

«Я знаю, что в других командах могли наорать, могли психологически сломить молодого футболиста. Потому что там и деньги зарабатывали в футболе, и если у тебя появлялся конкурент, то его пытались устранить психологическим давлением. Я слышал, что много происходило таких историй.

Не буду рассказывать, потому что они будут обижаться, если я назову их фамилии. Но с некоторыми было намного жестче, и они не могли разговаривать, подойти… Жесткая дедовщина была. Поэтому мне в этом плане повезло», — сказал Булыкин на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Календарь и таблица РПЛ

Дмитрий Булыкин — воспитанник «Локомотива», играл за команду с 1995 по 2001 год. Всего за нее сыграл в чемпионате России 62 матча и забил 14 голов. Также он выступал за «Динамо», «Байер», «Аякс» и другие клубы.