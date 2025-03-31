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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    Булыкин: Мне повезло, что начинал карьеру в «Локомотиве»

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    Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин вспомнил, как он начинал карьеру за железнодорожников и жесткое отношение к молодым футболистам со стороны опытных игроков.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Я знаю, что в других командах могли наорать, могли психологически сломить молодого футболиста. Потому что там и деньги зарабатывали в футболе, и если у тебя появлялся конкурент, то его пытались устранить психологическим давлением. Я слышал, что много происходило таких историй.

    Не буду рассказывать, потому что они будут обижаться, если я назову их фамилии. Но с некоторыми было намного жестче, и они не могли разговаривать, подойти… Жесткая дедовщина была. Поэтому мне в этом плане повезло», — сказал Булыкин на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Календарь и таблица РПЛ

    Дмитрий Булыкин — воспитанник «Локомотива», играл за команду с 1995 по 2001 год. Всего за нее сыграл в чемпионате России 62 матча и забил 14 голов. Также он выступал за «Динамо», «Байер», «Аякс» и другие клубы.

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