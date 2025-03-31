завершат программу 22-го тура РПЛ. Матч состоится 31 марта в 18:30 по мск.

«Акрон» и «Ростов» занимают 9-е и 8-е место в таблице соответственно. При этом у «сельмашей» на 5 пунктов больше. В прошлом туре обе команды проиграли. Хозяева уступили 1:2 ЦСКА, а гости — 0:1 «Краснодару».

В первом круге «Акрон» победил «Ростов» на выезде 2:0. Со счетом 1:0 клуб из Тольятти выиграл у «желто-синих» в рамках февральских товарищеских поединков.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.03. Букмекеры дают 3.45 на победу «Акрона» и 2.08 на победу «Ростова». За 3.55 можно взять вариант с ничьей.

Искусственный интеллект считает, что в этот раз победителя не выявят и встреча закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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