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    «Акрон» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Акрон» и «Ростов» завершат программу 22-го тура РПЛ. Матч состоится 31 марта в 18:30 по мск.

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    «Акрон» и «Ростов» занимают 9-е и 8-е место в таблице соответственно. При этом у «сельмашей» на 5 пунктов больше. В прошлом туре обе команды проиграли. Хозяева уступили 1:2 ЦСКА, а гости — 0:1 «Краснодару».

    В первом круге «Акрон» победил «Ростов» на выезде 2:0. Со счетом 1:0 клуб из Тольятти выиграл у «желто-синих» в рамках февральских товарищеских поединков.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

    • Букмекеры дают 3.45 на победу «Акрона» и 2.08 на победу «Ростова». За 3.55 можно взять вариант с ничьей.

    • Искусственный интеллект считает, что в этот раз победителя не выявят и встреча закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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