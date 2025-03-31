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    Акинфеев: Неправда, что у Гинера все потухло

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался про многолетнего президента армейского клуба Евгения Гинера.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Гинер — человек, который зародил новую страничку эпохи ЦСКА. Когда он принял клуб, то первыми это ощутили мы, дети. Он построил искусственное поле, появились кафе, комфортные раздевалки и душевые. Мы кайфовали, поскольку только что видели одно, а спустя год все уже совсем другое.

    Евгений Леннорович — отец. И не любой отец может сделать хороший быт даже в своей семье. А здесь — взял и на долгие годы. Сейчас вижу, как говорят: "Гинер уже не рулит, у Гинера все уже потухло". Да ничего у него не потухло! И не вам туда лезть, разбираться кто рулит и как рулит. Человек сделал этот ЦСКА. Они и сегодня может тебя принять, поможет в любом вопросе», — сказал Акинфеев в интервью Вячеславу Фетисову на канале «Звезда».

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