Акинфеев: Неправда, что у Гинера все потухло

Голкипер ЦСКАвысказался про многолетнего президента армейского клуба

«Гинер — человек, который зародил новую страничку эпохи ЦСКА. Когда он принял клуб, то первыми это ощутили мы, дети. Он построил искусственное поле, появились кафе, комфортные раздевалки и душевые. Мы кайфовали, поскольку только что видели одно, а спустя год все уже совсем другое.

Евгений Леннорович — отец. И не любой отец может сделать хороший быт даже в своей семье. А здесь — взял и на долгие годы. Сейчас вижу, как говорят: "Гинер уже не рулит, у Гинера все уже потухло". Да ничего у него не потухло! И не вам туда лезть, разбираться кто рулит и как рулит. Человек сделал этот ЦСКА. Они и сегодня может тебя принять, поможет в любом вопросе», — сказал Акинфеев в интервью Вячеславу Фетисову на канале «Звезда».