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    Лусиано«Зенит» — «Рубин». Онлайн
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    «Наполи» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 30-м туре итальянской Серии А запланирован интересный поединок, в котором сойдутся «Наполи» и «Милан». Встреча начнется в 21:45 по мск.

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    «Наполи» продолжается гнаться за «Интером» в борьбе за титул, но пока что «нерадзурри» опережают «неаполитанцев». В прошлом туре команда Конте потеряла очки, не сумев обыграть «Венецию» (0:0), что еще больше увеличило отрыв от миланцев.

    «Россонери» отстают от еврокубковой зоны на 5 очков, поэтому даже победа никак не поможет им вернуться в топ. При этом они стараются. После серии поражений «Милан» выиграл две встречи подряд, одолев «Лечче» и «Комо». Однако теперь будет куда более сложный соперник.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

    • Букмекеры: 1.94 на победу «Наполи», 4.00 на победу «Милана», 3.60 на ничью.

    • ИИ предсказывает мировой исход этому поединку, счет будет 0:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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