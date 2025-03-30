В 30-м туре итальянской Серии А запланирован интересный поединок, в котором сойдутся. Встреча начнется в 21:45 по мск.

«Наполи» продолжается гнаться за «Интером» в борьбе за титул, но пока что «нерадзурри» опережают «неаполитанцев». В прошлом туре команда Конте потеряла очки, не сумев обыграть «Венецию» (0:0), что еще больше увеличило отрыв от миланцев.

«Россонери» отстают от еврокубковой зоны на 5 очков, поэтому даже победа никак не поможет им вернуться в топ. При этом они стараются. После серии поражений «Милан» выиграл две встречи подряд, одолев «Лечче» и «Комо». Однако теперь будет куда более сложный соперник.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.60. Букмекеры: 1.94 на победу «Наполи», 4.00 на победу «Милана», 3.60 на ничью.

ИИ предсказывает мировой исход этому поединку, счет будет 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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