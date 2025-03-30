«Аталанта» серьезно отстает в гонке за чемпионство. Ситуацию усугубило поражение от «Интера». Теперь на пути «Фиорентина», которая борется за попадание в еврокубки и в прошлом туре разгромила «Ювентус» 3:0.
Последние 4 очных встречи «фиалки» ни разу не проиграли «бергамаскам». Причем в трех играх из четырех они были на коне. Команду Гасперини ждет серьезное испытание.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором попытались предсказать исход поединка.
- Букмекеры принимают ставки с коэффициентами: 3.30 на «Фиорентину», 3.40 на ничью, 2.21 на «Аталанту».
- ИИ прогнозирует победу «Аталанты» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.
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