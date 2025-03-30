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    «Фиорентина» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 30-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Аталанту». Встреча команд состоится 30 марта на «Артемио Франки».

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    «Аталанта» серьезно отстает в гонке за чемпионство. Ситуацию усугубило поражение от «Интера». Теперь на пути «Фиорентина», которая борется за попадание в еврокубки и в прошлом туре разгромила «Ювентус» 3:0.

    Последние 4 очных встречи «фиалки» ни разу не проиграли «бергамаскам». Причем в трех играх из четырех они были на коне. Команду Гасперини ждет серьезное испытание.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором попытались предсказать исход поединка.

    • Букмекеры принимают ставки с коэффициентами: 3.30 на «Фиорентину», 3.40 на ничью, 2.21 на «Аталанту».

    • ИИ прогнозирует победу «Аталанты» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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