В 30-м туре итальянской Серии Апримет. Встреча команд состоится 30 марта на «Артемио Франки».

«Аталанта» серьезно отстает в гонке за чемпионство. Ситуацию усугубило поражение от «Интера». Теперь на пути «Фиорентина», которая борется за попадание в еврокубки и в прошлом туре разгромила «Ювентус» 3:0.

Последние 4 очных встречи «фиалки» ни разу не проиграли «бергамаскам». Причем в трех играх из четырех они были на коне. Команду Гасперини ждет серьезное испытание.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором попытались предсказать исход поединка.

подготовили прогноз, в котором попытались предсказать исход поединка. Букмекеры принимают ставки с коэффициентами: 3.30 на «Фиорентину», 3.40 на ничью, 2.21 на «Аталанту».

ИИ прогнозирует победу «Аталанты» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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