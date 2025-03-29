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    Кафанов сравнил Сафонова и Доннарумму

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, в чем российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов превосходит итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Доннарумма очень достойный и сильный конкурент, у которого большое количество сыгранных матчей в международных матчах и наград. Но при этом Матвей сегодня считается равноценной боевой единицей в "ПСЖ" во многих компонентах, и ошибок у него на сегодняшний день (одна) меньше. А при начале атаки при прессинге соперника Матвей лучше находит правильные решения, и качество передач у него выше», — приводит слова Кафанова «Интерфакс».

    Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. Его контракт истекает летом 2029 года.

    В текущем сезоне Сафонов провел 12 матчей во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль».

    Доннарумма выступает в составе парижского клуба с лета 2021 года.

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