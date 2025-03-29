В 30-м туре итальянской Серии Апримет. Встреча состоится 29 марта на стадионе «Альянц» в 20:00 по мск.

«Юве» сменил тренера после пары крупных и особо неприятных поражений. Напомним, что «бьянконери» проиграли 0:3 «Фиорентине» и 0:4 «Аталанте». Из-за этого клуб оказался за пределами зоны Лиги чемпионов.

На смену ему пришел Игор Тудор, который до этого работал в «Лацио». Таким образом, для нового специалиста «бьянконери» это официальный дебют в новом клубе. Можно быть уверенным, что «Ювентус» будет рвать и метать, чтобы добыть 3 очка. «Дженоа» после трех матчей без поражений не хотела бы проигрывать, но «Юве» она редко противостоит уверенно и успешно.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Букмекеры дают 1.54 на «Ювентус» и 6.80 на «Дженоа». Ставки на ничью принимаются с котировками 3.90.

«Ювентус» победит со счетом 2:0 — прогноз искусственного интеллекта.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

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