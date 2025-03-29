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    Гвардиола отреагировал на то, как проходит нынешний сезон в «Манчестер Сити»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, как проходит текущий сезон.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Вы учитесь в хорошие и плохие моменты. Опыт может повторяться много раз, и, если вы не научитесь, он повторится снова. Это хорошо для меня, я многому научусь. И, надеюсь, клуб тоже.

    Когда в прошлом я говорил, что квалификация в Лигу чемпионов была огромным успехом, они мне не верили, но теперь верят», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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    «Манчестер Сити» идет пятым в таблице АПЛ. В феврале команда Хосепа Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов.

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