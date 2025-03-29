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    Флик: Конечно же, я уважаю мадридский «Реал» и Анчелотти

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о своем отношении к «Реалу».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Конечно же, я уважаю мадридский "Реал" и Анчелотти. Он замечательный человек и один из лучших тренеров в мире. У меня никогда не было негативных мыслей об этом клубе. Я просто говорю, что мы, "Барса", отличаемся от них. Ла Масия, местная атмосфера. Здесь все особенные. Я имею в виду персонал, СМИ, нужно говорить обо всех них», — цитирует Флика Sport.es.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, а «Реал» занимает вторую строчку.

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