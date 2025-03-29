Флик: Конечно же, я уважаю мадридский «Реал» и Анчелотти

Главный тренервысказался о своем отношении к

«Конечно же, я уважаю мадридский "Реал" и Анчелотти. Он замечательный человек и один из лучших тренеров в мире. У меня никогда не было негативных мыслей об этом клубе. Я просто говорю, что мы, "Барса", отличаемся от них. Ла Масия, местная атмосфера. Здесь все особенные. Я имею в виду персонал, СМИ, нужно говорить обо всех них», — цитирует Флика Sport.es.

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Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, а «Реал» занимает вторую строчку.