Если «Оренбург» ни при каких условиях не покинет зону вылета после этого тура, то у «Динамо» есть шанс обойти «Локомотив» и подняться на 4-е место в таблице. В прошлом туре хозяева проиграли «железнодорожникам» 1:2. Но так как «Локо» уже проиграл «Крыльям», «Динамо» в случае победы будет впереди на 2 пункта.
В Москве у «Динамо» обычно не бывает проблем с «горожанами». По идее «сине-белые» должны воспользоваться своим шансом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.
- Букмекеры дают 1.34 и 7.80 на победу соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.80.
- ИИ полагает, что «Динамо» выиграет с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.