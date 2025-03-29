29 марта в Москве состоится матчв рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Начало в 14:00 мск.

Если «Оренбург» ни при каких условиях не покинет зону вылета после этого тура, то у «Динамо» есть шанс обойти «Локомотив» и подняться на 4-е место в таблице. В прошлом туре хозяева проиграли «железнодорожникам» 1:2. Но так как «Локо» уже проиграл «Крыльям», «Динамо» в случае победы будет впереди на 2 пункта.

В Москве у «Динамо» обычно не бывает проблем с «горожанами». По идее «сине-белые» должны воспользоваться своим шансом.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.03.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.03. Букмекеры дают 1.34 и 7.80 на победу соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.80.

ИИ полагает, что «Динамо» выиграет с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.