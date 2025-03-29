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    ЦСКА — «Динамо» Мч: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 22-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА примет махачкалинское «Динамо». Встреча состоится в 19:30 мск на «ВЕБ Арене».

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    В октябре «армейцам» было непросто. Они выиграли, но с минимальным счетом 1:0. Сейчас московский клуб идет на серии побед и находится в хорошей форме.

    Победа позволит ЦСКА подняться в топ-5. При этом и махачкалинцы не хотели бы оказаться в зоне стыков. Скорее всего, нас ждет упорная борьба. Но ЦСКА в лбом случае остается фаворитом.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили смелый прогноз с коэффициентом 2.18.

    • Букмекеры считают, что ЦСКА фаворит встречи. Коэффициенты составляют 1.69 и 5.60 соответственно.

    • ИИ полагает, что ЦСКА вновь выиграет с результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Мч смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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