В октябре «армейцам» было непросто. Они выиграли, но с минимальным счетом 1:0. Сейчас московский клуб идет на серии побед и находится в хорошей форме.
Победа позволит ЦСКА подняться в топ-5. При этом и махачкалинцы не хотели бы оказаться в зоне стыков. Скорее всего, нас ждет упорная борьба. Но ЦСКА в лбом случае остается фаворитом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили смелый прогноз с коэффициентом 2.18.
- Букмекеры считают, что ЦСКА фаворит встречи. Коэффициенты составляют 1.69 и 5.60 соответственно.
- ИИ полагает, что ЦСКА вновь выиграет с результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Мч смотрите на LiveCup.Run.
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