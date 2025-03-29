В матче 22-го тура российской Премьер-лигипримет махачкалинское. Встреча состоится в 19:30 мск на «ВЕБ Арене».

В октябре «армейцам» было непросто. Они выиграли, но с минимальным счетом 1:0. Сейчас московский клуб идет на серии побед и находится в хорошей форме.

Победа позволит ЦСКА подняться в топ-5. При этом и махачкалинцы не хотели бы оказаться в зоне стыков. Скорее всего, нас ждет упорная борьба. Но ЦСКА в лбом случае остается фаворитом.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили смелый прогноз с коэффициентом 2.18.

подготовили смелый прогноз с коэффициентом 2.18. Букмекеры считают, что ЦСКА фаворит встречи. Коэффициенты составляют 1.69 и 5.60 соответственно.

ИИ полагает, что ЦСКА вновь выиграет с результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Мч смотрите на LiveCup.Run.

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