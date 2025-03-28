Обе команды находятся в неплохой форме. «Страсбург» выиграл 3 матча подряд. У «Лиона» тот же результат в Лиге 1, а суммарно с еврокубками гости победили в последних 5 поединках.
При этом «олимпийцы» выиграли у «Страсбурга» в последних двух очных встречах. В этот раз разыгрывается место в еврозоне. «Страсбург» может подняться в зону Лиги Европы, а «Лион» в случае победы будет претендовать на 4-ю позицию, которая позволяет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на этот матч:
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент которого составляет 1.87.
- Букмекеры дают небольшой перевес в сторону «Лиона». Цифры на победу составляют 2.75 и 2.46. На ничью можно поставить за 3.55.
- Искусственный интеллект ожидает разгром «Страсбурга» со счетом 4:1.
Трансляция матча
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