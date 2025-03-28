Во Франции стартует 27-й тур Лиги 1 и первым матчем будет встреча, которые сыграют 28 марта на стадионе «Стад де ла Мено». Начало события в 22:45 мск.

Обе команды находятся в неплохой форме. «Страсбург» выиграл 3 матча подряд. У «Лиона» тот же результат в Лиге 1, а суммарно с еврокубками гости победили в последних 5 поединках.

При этом «олимпийцы» выиграли у «Страсбурга» в последних двух очных встречах. В этот раз разыгрывается место в еврозоне. «Страсбург» может подняться в зону Лиги Европы, а «Лион» в случае победы будет претендовать на 4-ю позицию, которая позволяет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на этот матч:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент которого составляет 1.87.

подготовили прогноз, коэффициент которого составляет 1.87. Букмекеры дают небольшой перевес в сторону «Лиона». Цифры на победу составляют 2.75 и 2.46. На ничью можно поставить за 3.55.

Искусственный интеллект ожидает разгром «Страсбурга» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Страсбург» — «Лион» и другие матчи тура смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.