Семак: Сложилось впечатление, что у Мартинса был офсайд

Наставниквысказался о решении ЭСК РФС после матча со

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. В ЭСК отметили, что в эпизоде с победным голом красно-белых не было офсайда.

«Мы не получили ответов по поводу ошибок с карточками. Что касается офсайдных линий, система работает не на все 100. У меня сложилось впечатление, что офсайд был, — я это увидел по телевизионной картинке.

По какой точке выставлена позиция нашего игрока? По чёрной перчатке Мартинса? Этого нам не объяснили. Очень спорный и очень важный момент матча. Но все споры остаются на уровне руководства клубов. Наша задача играть и тренироваться», — цитирует Семака «Чемпионат».