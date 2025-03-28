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    Дани Ольмо пропустит около трех недель

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    Полузащитник испанской «Барселоны» Дани Ольмо не сможет выйти на футбольное поле около трех недель.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    В перенесенной игре 27-го тура Примеры против «Осасуны» (3:0), которая прошла вчера, 27 марта, хавбек получил травму приводящий мышцы и покинул поле на 28-й минуте, успев незадолго до этого забить гол с пенальти.

    «Тесты, проведенные в пятницу утром, подтвердили, что у Ольмо травма правой приводящей мышцы. Ожидается, что время восстановления составит примерно три недели», — говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне Дани Ольмо сыграл за каталонцев 28 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.

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