Дани Ольмо пропустит около трех недель

Полузащитник испанской «Барселоны»не сможет выйти на футбольное поле около трех недель.

В перенесенной игре 27-го тура Примеры против «Осасуны» (3:0), которая прошла вчера, 27 марта, хавбек получил травму приводящий мышцы и покинул поле на 28-й минуте, успев незадолго до этого забить гол с пенальти.

«Тесты, проведенные в пятницу утром, подтвердили, что у Ольмо травма правой приводящей мышцы. Ожидается, что время восстановления составит примерно три недели», — говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне Дани Ольмо сыграл за каталонцев 28 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.