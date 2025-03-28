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    Гвардиола: Хусанов действительно особенный, такой быстрый и излучающий страсть

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень доволен адаптацией и игрой защитника Абдукодира Хусанова за «горожан».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы не ожидали, что он сыграет так много матчей, но ситуация, сложившаяся у нас с позицией защитника в течение всего сезона, вынудила его провести много игр. Хусанов обладает особыми качествами, это точно.

    Он действительно особенный, такой быстрый и излучающий страсть. Иногда я вижу его лицо, а также язык тела, которые не показывают ничего, кроме страсти. Она чувствуется во многих, многих его действиях. Мы пришли в восторг за короткое время, ведь не было подготовки и многих других вещей. Он нам очень помог!», — сказал испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

    Календарь и таблица АПЛ

    Абдукодир Хусанов стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2025 года, перейдя из французского «Ланса». Всего 20-летний защитник сыграл за новую команду 8 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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