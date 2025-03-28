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    Флик: Травма Ольмо не идет на пользу «Барселоне»

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость о травме хавбека Дани Ольмо.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Футболист получил повреждение в матче 27-го тура Примеры с «Осасуной» (3:0).

    «Он травмирован. В этом календаре много игр, некоторые из них он пропустит, и это плохая новость для нас. Я думаю, что это была не лучшая дата для игры. И мы дорого заплатили за это, потому что травма Ольмо не пойдёт нам на пользу», — приводит слова Флика Football Espana.

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    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У каталонцев на данный момент 63 набранных очка.

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