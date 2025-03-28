Флик: Травма Ольмо не идет на пользу «Барселоне»

Наставник «Барселоны»прокомментировал новость о травме хавбека

Футболист получил повреждение в матче 27-го тура Примеры с «Осасуной» (3:0).

«Он травмирован. В этом календаре много игр, некоторые из них он пропустит, и это плохая новость для нас. Я думаю, что это была не лучшая дата для игры. И мы дорого заплатили за это, потому что травма Ольмо не пойдёт нам на пользу», — приводит слова Флика Football Espana.

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«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У каталонцев на данный момент 63 набранных очка.