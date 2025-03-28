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    Анчелотти 2 апреля предстанет перед судом

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    Судебный процесс в отношении наставника «Реала» Карло Анчелотти по двум налоговым преступлениям состоится 2 апреля в Мадриде. Об этом информирует Relevo.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Прокуратура просит для 65-летнего Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы.

    Следствие обвиняет Анчелотти в том, что в 2014 и 2015 годах он скрыл от испанской налоговой доходы от имиджевых прав в размере 1 062 079 евро, которые были переданы другим компаниям, зарегистрированным за пределами Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас «Реал» находится на 2-м месте в таблице чемпионата Испании. Мадридский клуб записал в актив 60 очков по итогам 28 встреч.

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