Анчелотти 2 апреля предстанет перед судом

Судебный процесс в отношении наставника «Реала»по двум налоговым преступлениям состоится 2 апреля в Мадриде. Об этом информирует Relevo.

Прокуратура просит для 65-летнего Анчелотти четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Следствие обвиняет Анчелотти в том, что в 2014 и 2015 годах он скрыл от испанской налоговой доходы от имиджевых прав в размере 1 062 079 евро, которые были переданы другим компаниям, зарегистрированным за пределами Испании.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сейчас «Реал» находится на 2-м месте в таблице чемпионата Испании. Мадридский клуб записал в актив 60 очков по итогам 28 встреч.