Педро: Мы находимся не на том месте, на каком хотели бы

Бразильский футболиствысказался о текущем положении дел команды.

«Пауза? Думаю, она должна пойти нам на пользу. К огромному сожалению, мы не смогли набрать очки в Москве, хотя каждому очень хотелось выиграть. Увы, одного желания для этого не хватило. На мой взгляд, нам как раз необходимо воспользоваться этой паузой, чтобы проработать ошибки и больше ничего подобного в оставшихся матчах не допускать. Сделаем все, чтобы все игры завершились в нашу пользу.

Безусловно, мы находимся не на том месте, на каком хотели бы. И это никого из нас не устраивает. Понимаем, что сами потеряли ряд важнейших очков. Набери мы их — были бы лидерами. Но этого уже не вернешь, поэтому сейчас надо исправлять ситуацию и очков больше не терять. Понятно, что конкуренты очень сильны и сделают все, чтобы не упустить свое преимущество. Однако впереди еще достаточное количество игр, а значит и возможностей для нас. Ну, а там — победит сильнейший.

Когда ты лидер, это максимальная уверенность в своих силах и мне такое нравится гораздо больше. Ведь ты не зависишь от того, кто и как тебя преследует.

Но сейчас мы должны настигать лидеров. И тот факт, что ты находишься не на привычном месте, очень подстегивает. Очень надеюсь, что это раздражение послужит мощным толчком, чтобы в итоге отыграть отставание и вернуться на более привычную первую строчку», — цитирует Педро «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас «Зенит» идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.