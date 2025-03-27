Карвахаль: Был фанатом «Реала» почти с самого рождения

Защитникподробно рассказал о своей карьере в мадридском клубе.

«Я оказался здесь в 10 лет, но был фанатом "Реала" почти с самого рождения.

Смотрю на фотографии полей детских и молодежных команд клуба и вспоминаю, как сам тренировался там и мечтал хотя бы потренироваться с первой командой. Слава Богу, благодаря моей работе и большому упорству я могу сегодня сказать, что я пережил один из самых золотых периодов и все еще переживаю его, потому что это еще не конец.

Это мечта — стать легендой "Мадрида". Цель стать самым титулованным игроком в истории клуба невообразима, и я засыпаю счастливым каждую ночь, когда думаю об этом.

Я шесть раз выиграл Лигу чемпионов. Каждый раз перед финалом мечтаешь о голе — я забил победный, когда брал шестой для себя трофей. Это потрясающее чувство, я испытал неописуемую гордость.

Люди будут помнить меня по тому голу, который я забил на "Уэмбли", потому что это был знаменательный сезон. Войти в историю футбола с шестью победами в Лиге чемпионов вместе с пятью моими товарищами по команде — это фантастика.

"Мадрид" продолжает побеждать, "Реал" был, есть и будет, и он превыше всего. Вот почему важно запрыгнуть в эту лодку, узнать ценности клуба и понять суть того, что этот клуб значит», — цитирует Карвахаля пресс-служба клуба.

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Напомним, что сейчас Карвахаль проходит курс реабилитации после серьезной травмы.