Черданцев: «Динамо» начнет следующий сезон с другим тренером, если команда не завоюет Кубок

Комментатор «Матч ТВ»высказался о будущем вчешского тренера команды

«Уволить по ходу сезона? Подобное решение не имеет никакого смысла. Осталось играть девять туров, а новому тренеру понадобится время на адаптацию. Если "Динамо" не пройдет ЦСКА в Кубке, то любое следующее поражение может быть последним.

Логика руководства может быть следующей: сезон провален, можно подтянуть нового тренера, чтобы он знакомился с командой, начинал подготовку к следующему сезону. Кубок России определит будущее Лички. Велика вероятность, что "Динамо" начнет следующий сезон с другим тренером, если команда не завоюет Кубок», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в РПЛ «Динамо» сейчас занимает только пятое место в турнирной таблице.