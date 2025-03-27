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    Черданцев: «Динамо» начнет следующий сезон с другим тренером, если команда не завоюет Кубок

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о будущем в «Динамо» чешского тренера команды Марцела Лички.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Уволить по ходу сезона? Подобное решение не имеет никакого смысла. Осталось играть девять туров, а новому тренеру понадобится время на адаптацию. Если "Динамо" не пройдет ЦСКА в Кубке, то любое следующее поражение может быть последним.

    Логика руководства может быть следующей: сезон провален, можно подтянуть нового тренера, чтобы он знакомился с командой, начинал подготовку к следующему сезону. Кубок России определит будущее Лички. Велика вероятность, что "Динамо" начнет следующий сезон с другим тренером, если команда не завоюет Кубок», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в РПЛ «Динамо» сейчас занимает только пятое место в турнирной таблице.

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