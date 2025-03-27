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    Булыкин: Половина нашей сборной легко бы играла в топ‑лигах Европы

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    Экс-футболист Дмитрий Булыкин поразмышлял о перспективах молодых российских игроков.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «У нас много хороших молодых футболистов. Начиная от Алексея Батракова, который сейчас хорошо засветился, заканчивая другими, которые в ближайшее время получат шансы играть за сборную. Здорово, когда в нашей сборной появляется молодежь и ей доверяют, и они играют и оправдывают свои вызовы. Самое главное — они мотивируются этими вызовами и прогрессируют.

    Готовы ли к европейским чемпионатам? Да, просто, во‑первых, сейчас это сложно сделать, а, во‑вторых, у нас иногда так много платят, что никто не хочет никуда уезжать. Это тоже одна из больших проблем, почему у нас так мало футболистов за границей.

    Батраков? Конечно мог бы. Вопрос только в каком клубе. Половина нашей сборной легко бы играла в топ‑чемпионатах Европы и показывала бы хороший уровень. Все зависит только от нынешней ситуации и высоких зарплат в клубах РПЛ», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

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