Булыкин: Половина нашей сборной легко бы играла в топ‑лигах Европы

Экс-футболистпоразмышлял о перспективах молодых российских игроков.

«У нас много хороших молодых футболистов. Начиная от Алексея Батракова, который сейчас хорошо засветился, заканчивая другими, которые в ближайшее время получат шансы играть за сборную. Здорово, когда в нашей сборной появляется молодежь и ей доверяют, и они играют и оправдывают свои вызовы. Самое главное — они мотивируются этими вызовами и прогрессируют.

Готовы ли к европейским чемпионатам? Да, просто, во‑первых, сейчас это сложно сделать, а, во‑вторых, у нас иногда так много платят, что никто не хочет никуда уезжать. Это тоже одна из больших проблем, почему у нас так мало футболистов за границей.

Батраков? Конечно мог бы. Вопрос только в каком клубе. Половина нашей сборной легко бы играла в топ‑чемпионатах Европы и показывала бы хороший уровень. Все зависит только от нынешней ситуации и высоких зарплат в клубах РПЛ», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».