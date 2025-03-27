Алдонин: Все хотят разрушить гегемонию «Зенита»

Российский тренероценил шансына победу в чемпионате России.

«У "Зенита" в этом году юбилей, поэтому команда — один из претендентов на чемпионство. Но не только "Зенит" претендует на золотые медали, есть и другие клубы. Если учитывать, сколько лет подряд питерцы были чемпионами, все хотят разрушить эту гегемонию. Я не знаю, раскачается ли там лодка или нет, но "Зенит" остаётся одним из претендентов на золото.

Что касается возможных проблем между Глушенковым и Семаком, если футболист делает результат и приносит пользу, то отношения только налаживаются и выстраиваются. Самое главное — качество футбола и результат», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.