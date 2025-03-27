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    Алдонин: Все хотят разрушить гегемонию «Зенита»

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    Российский тренер Евгений Алдонин оценил шансы «Зенита» на победу в чемпионате России.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «У "Зенита" в этом году юбилей, поэтому команда — один из претендентов на чемпионство. Но не только "Зенит" претендует на золотые медали, есть и другие клубы. Если учитывать, сколько лет подряд питерцы были чемпионами, все хотят разрушить эту гегемонию. Я не знаю, раскачается ли там лодка или нет, но "Зенит" остаётся одним из претендентов на золото.

    Что касается возможных проблем между Глушенковым и Семаком, если футболист делает результат и приносит пользу, то отношения только налаживаются и выстраиваются. Самое главное — качество футбола и результат», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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