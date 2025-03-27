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    Агуэро — о «Манчестер Сити»: В какой-то момент это должно было случиться

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    Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил текущий сезон для манчестерского клуба.

    Серхио Агуэро
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    Серхио Агуэро

    «Не самая приятная ситуация, но, думаю, в какой-то момент это должно было случиться. Я считаю, что "Манчестер Сити" — одна из лучших команд в мире.

    Конечно, неудачный сезон для большой команды — это тяжело, но, говоря о "Манчестер Сити", следует помнить, что они выигрывают трофеи на протяжении многих лет. То, что делал Гвардиола, как часто он выигрывал титулы, — не думаю, что кому-то ранее это удавалось.

    Это уже достижение, и мы должны его ценить, потому что обычно мы выигрываем все в первом, втором, третьем, четвертом сезоне, а потом все идет не так хорошо — я не думаю, что это что-то плохое», — цитирует Агуэро Mirror.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, в настоящий момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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