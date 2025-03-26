Николич: ЦСКА сейчас был неудобен перерыв на матчи сборных

Главный тренер московскоговысказался о текущей форме своей команды.

«Этот перерыв на игры сборных очень неудобен командам, которые находятся на хорошем ходу, а это были мы. Именно перед этой паузой у нас был очень хороший отрезок: четыре победы и ничья в пяти официальных матчах. И пауза нам была не нужна. Все знают, что первые игры после паузы всегда очень сложны физически и психологически.

Футболисты играли или нет, в Африке, в Южной Америке. И сейчас всё это нам надо соединить. Это всегда сложная задача, но мы не единственный клуб, которому с этим надо справиться. Мы справимся», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.