Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом в этом году

Знаменитый российский полузащитниксчитает, что в этом сезоне российскую Премьер-лигу снова выиграет петербургский

«Зенит» займет первое место в РПЛ, а по второй и третьей позиции — не знаю. У питерцев всего три очка отставания — это ничего. У «Зенита» лучший подбор игроков, хорошая глубина состава.

Они сделают определенные выводы, а новобранцы пройдут адаптацию — уже по-другому будут играть и будут другие результаты«, — сказал Канчельскис "Чемпионату".

Календарь и таблица РПЛ

После 21-го тура "Зенит" идет третьим в таблице РПЛ с 43 очками. На втором месте располагается "Спартак" (43), а лидером является "Краснодар" (46).