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    Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом в этом году

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    Знаменитый российский полузащитник Андрей Канчельскис считает, что в этом сезоне российскую Премьер-лигу снова выиграет петербургский «Зенит».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Зенит» займет первое место в РПЛ, а по второй и третьей позиции — не знаю. У питерцев всего три очка отставания — это ничего. У «Зенита» лучший подбор игроков, хорошая глубина состава.

    Они сделают определенные выводы, а новобранцы пройдут адаптацию — уже по-другому будут играть и будут другие результаты«, — сказал Канчельскис "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    После 21-го тура "Зенит" идет третьим в таблице РПЛ с 43 очками. На втором месте располагается "Спартак" (43), а лидером является "Краснодар" (46).

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