«Барселона» намерена продлить контракт с Фати

Испанскаясобирается предложить новый контракт крайнему полузащитнику

Как сообщает издание Diario Sport, каталонцы собираются это сделать для снижения нагрузки на свой бюджет. Новый контракт с Фати будет действовать до 2030 года, прежнее соглашение было до 2027-го.

Сейчас Фати получает 12 млн евро в год до вычета налогов в сезоне-2025/26 и 14 млн — в сезоне-2026/27. По новому договору его зарплата снизится до 5,2 млн евро. Также «Барселона» готова выплатить полузащитнику подъемные, чтобы он принял условия.

Календарь и таблица испанской Примеры

Каталонцы хотят обеспечить лучшее соблюдение финансового фэйр-плей перед летним трансферным окном и поэтому хотят оставить Фати, который сыграл всего 4 матча в Примере.