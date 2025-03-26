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    «Барселона» намерена продлить контракт с Фати

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    Испанская «Барселона» собирается предложить новый контракт крайнему полузащитнику Ансу Фати.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    Как сообщает издание Diario Sport, каталонцы собираются это сделать для снижения нагрузки на свой бюджет. Новый контракт с Фати будет действовать до 2030 года, прежнее соглашение было до 2027-го.

    Сейчас Фати получает 12 млн евро в год до вычета налогов в сезоне-2025/26 и 14 млн — в сезоне-2026/27. По новому договору его зарплата снизится до 5,2 млн евро. Также «Барселона» готова выплатить полузащитнику подъемные, чтобы он принял условия.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Каталонцы хотят обеспечить лучшее соблюдение финансового фэйр-плей перед летним трансферным окном и поэтому хотят оставить Фати, который сыграл всего 4 матча в Примере.

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