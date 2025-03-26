Аргентина уже решила вопрос о выходе из группы на мундиаль. Обыграв Перу и Уругвай, хозяева набрали 28 очков и окончательно закрепились в зоне прямого выхода.
Бразилия обыграла Колумбию 2:1 и набрала 21 очко. В этом туре она может выйти на второе место. Для этого надо побеждать Аргентину. При этом «избранные» ни разу не смогли обыграть хозяев за последние три официальных встречи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Аналитики LiveSport.Ru считают, что Аргентина в этот раз пропустит. Они подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.39 и 3.50 соответственно. Ничейный исход оценивается цифрой 2.95.
- Искусственный интеллект уверен, что победитель выявлен не будет и матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
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