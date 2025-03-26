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    Аргентина — Бразилия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    В рамках южноамериканской квалификации на чемпионат мира состоится встреча двух принципиальных соперников — Аргентины и Бразилии. Игра пройдет 26 марта в Буэнос-Айресе. Начало в 03:00 мск.

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    Аргентина уже решила вопрос о выходе из группы на мундиаль. Обыграв Перу и Уругвай, хозяева набрали 28 очков и окончательно закрепились в зоне прямого выхода.

    Бразилия обыграла Колумбию 2:1 и набрала 21 очко. В этом туре она может выйти на второе место. Для этого надо побеждать Аргентину. При этом «избранные» ни разу не смогли обыграть хозяев за последние три официальных встречи.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Аналитики LiveSport.Ru считают, что Аргентина в этот раз пропустит. Они подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.39 и 3.50 соответственно. Ничейный исход оценивается цифрой 2.95.

    • Искусственный интеллект уверен, что победитель выявлен не будет и матч закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Аргентина — Бразилия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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