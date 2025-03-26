В рамках южноамериканской квалификации на чемпионат мира состоится встреча двух принципиальных соперников —. Игра пройдет 26 марта в Буэнос-Айресе. Начало в 03:00 мск.

Аргентина уже решила вопрос о выходе из группы на мундиаль. Обыграв Перу и Уругвай, хозяева набрали 28 очков и окончательно закрепились в зоне прямого выхода.

Бразилия обыграла Колумбию 2:1 и набрала 21 очко. В этом туре она может выйти на второе место. Для этого надо побеждать Аргентину. При этом «избранные» ни разу не смогли обыграть хозяев за последние три официальных встречи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Аналитики LiveSport.Ru считают, что Аргентина в этот раз пропустит. Они подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

считают, что Аргентина в этот раз пропустит. Они подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.39 и 3.50 соответственно. Ничейный исход оценивается цифрой 2.95.

Искусственный интеллект уверен, что победитель выявлен не будет и матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Бразилия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.