ЭСК: второй гол «Спартака» в ворота «Зенита» был засчитан верно

Экспертно-судейская комиссия РФС приняло решение по голуизв воротав матче 21-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды "Зенит" в данной игровой ситуации», — сказано в заявлении РФС.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» идет на третьем месте.