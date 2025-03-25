Петржела посоветовал Глушенкову сесть на скамейку запасных

Экс-наставник «Зенита»высказался по поводу недавнего заявления полузащитника сине-бело-голубых

Ранее футболист жаловался, что, выполняя тренерские установки Сергея Семака, он получил мяч в последнем матче РПЛ со «Спартаком» всего три раза. «Зенит» уступил в гостях со счетом 1:2.

«Пусть Глушенков посидит на скамейке после таких слов про Семака», — сказал Петржела «Чемпионату».

В текущем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал два ассиста.

Текущий контракт Глушенкова с «Зенитом» истекает в июне 2028 года. Соглашение может быть продлено еще на один год.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Глушенкова составляет 15 млн евро.