Педри: Я бы предпочел выиграть требл, чем «Золотой мяч»

Хавбек «Барселоны» и сборной Испанииотметил, что предпочел бы выиграть требл, чем стать обладателем «Золотого мяча».

В нынешнем сезоне «Барселона» продолжает борьбу за чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

«Я бы предпочел выиграть требл, чем "Золотой мяч". Если "Золотой мяч" будет, я хочу, чтобы он пришел вместе с коллективными титулами. Номинация на "Золотой мяч" — это мечта, но выиграть все трофеи для меня важнее.

Перспективы выиграть требл в этом сезоне? Впереди еще много игр. Мы вступаем в решающий период, когда поражения в трех матчах могут выбить вас из борьбы. Но почему бы не помечтать о требле?» — приводит слова Педри Barca Universal.