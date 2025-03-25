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    Педри: Я бы предпочел выиграть требл, чем «Золотой мяч»

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    Хавбек «Барселоны» и сборной Испании Педри отметил, что предпочел бы выиграть требл, чем стать обладателем «Золотого мяча».

    Педри
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    Педри

    В нынешнем сезоне «Барселона» продолжает борьбу за чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов.

    «Я бы предпочел выиграть требл, чем "Золотой мяч". Если "Золотой мяч" будет, я хочу, чтобы он пришел вместе с коллективными титулами. Номинация на "Золотой мяч" — это мечта, но выиграть все трофеи для меня важнее.

    Перспективы выиграть требл в этом сезоне? Впереди еще много игр. Мы вступаем в решающий период, когда поражения в трех матчах могут выбить вас из борьбы. Но почему бы не помечтать о требле?» — приводит слова Педри Barca Universal.

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