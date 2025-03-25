Гюлер: Я обязательно добьюсь успеха в «Реале»

Хавбек «Реала»выразил мнение, что он может добиться успеха в мадридской команде.

«Я обязательно добьюсь успеха в "Реале". "Реал" дал мне план, и я все еще верю в него. Я добьюсь успеха в этом клубе», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Гюлер выступает за «Реал» с лета 2023 года. Всего за «сливочных» 20-летний турок провел 43 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с командой рассчитан до 2029 года.

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После 28 туров «Реал» идет вторым в Ла Лиге, набрав 60 очков.