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    Глушаков: «Зенит» не является самым популярным клубом в России

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    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о популярности «Зенита» в России.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Зенит — самый популярный клуб в России? Нет, конечно. Думаю, матч "Спартака" с "Зенитом" это показал. Если бы и раньше трибуны были полностью открыты, то на "Спартаке" они всегда бы были полные.

    У "Зенита", так понимаю, на "Вираж" ходят и студенты, но стадион заполняется не то что искусственно, а просто, когда есть время, люди идут на стадион, потому что в городе всего одна команда. А в Москве их много.

    В один голос могут все сказать, что "Спартак" как был, так и остается народной командой. У них самая большая армия болельщиков, которые в любом случае поддерживают команду», — цитирует Глушакова Sport24.

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