Глушаков: «Зенит» не является самым популярным клубом в России

Бывший капитан «Спартака»высказался о популярности «Зенита» в России.

«Зенит — самый популярный клуб в России? Нет, конечно. Думаю, матч "Спартака" с "Зенитом" это показал. Если бы и раньше трибуны были полностью открыты, то на "Спартаке" они всегда бы были полные.

У "Зенита", так понимаю, на "Вираж" ходят и студенты, но стадион заполняется не то что искусственно, а просто, когда есть время, люди идут на стадион, потому что в городе всего одна команда. А в Москве их много.

В один голос могут все сказать, что "Спартак" как был, так и остается народной командой. У них самая большая армия болельщиков, которые в любом случае поддерживают команду», — цитирует Глушакова Sport24.