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    Данило: Гвардиола промыл мне мозги

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    Защитник «Фламенго» Данило, ранее игравший за «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити», высказался о главном тренере Хосепе Гвардиоле.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Пеп Гвардиола воспитывает игроков. Это самое важное в его работе. Он заставляет всех игроков думать о футболе одинаково. Время, пространство, движение, владение мячом…

    Он заставляет вас понимать пространство на поле, как ни один другой тренер, и проживать игру эмоционально, как ни один другой тренер. Гвардиола промыл мне мозги, в хорошем смысле этого слова. Я как будто учился в университете. То, что я испытал, позволило мне повысить свой уровень и сохранять его по сей день.

    Не то чтобы я был идиотом до "Манчестер Сити", но я понял, что играл в футбол совершенно неправильно. Если бы я встретил его раньше, он бы сделал мою жизнь намного проще. Я так рад, что смог играть под его началом и учиться у него», — приводит слова Данило City Xtra.

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