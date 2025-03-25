Данило: Гвардиола промыл мне мозги

Защитник «Фламенго», ранее игравший за «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити», высказался о главном тренере

«Пеп Гвардиола воспитывает игроков. Это самое важное в его работе. Он заставляет всех игроков думать о футболе одинаково. Время, пространство, движение, владение мячом…

Он заставляет вас понимать пространство на поле, как ни один другой тренер, и проживать игру эмоционально, как ни один другой тренер. Гвардиола промыл мне мозги, в хорошем смысле этого слова. Я как будто учился в университете. То, что я испытал, позволило мне повысить свой уровень и сохранять его по сей день.

Не то чтобы я был идиотом до "Манчестер Сити", но я понял, что играл в футбол совершенно неправильно. Если бы я встретил его раньше, он бы сделал мою жизнь намного проще. Я так рад, что смог играть под его началом и учиться у него», — приводит слова Данило City Xtra.