Балахнин: Из-за Гвардиолы футбол сделал шаг вперед и эволюционировал

Бывший тренер сборной Россиивысказался о критикев адрес наставника

«Из-за Гвардиолы футбол сделал шаг вперёд и эволюционировал с его новыми мыслями и идеями. Другое дело, копирование любого тренера не приводит к хорошему. Ну начали бы копировать кого-то другого, всё равно отразилось бы не очень хорошо.

Тарасов ещё тогда говорил, что если не будем делать своё, а будем повторяться, то никогда не сделаем шаг вперёд. Тем самым, мы не догоним никого и не станем лучшими, а будем повторять то, что уже сделано», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что до «Манчестер Сити» Гвардиола работал в «Барселоне» и «Баварии».