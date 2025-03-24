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    Погребняк: Футболистам «Зенита» надо просто закрывать рты и тренироваться

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    Экс-форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк прокомментировал недовольство полузащитников питерского клуба Максима Глушенкова и Андрея Мостового решениями главного тренера Сергея Семака.

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    «Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова — это действительно так, то Семак с этим разберётся. У него все четко!

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    • Мне кажется, футболистам "Зенита" надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба», — сказал Погребняк «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Зенит» делит 2-3-е места в таблице РПЛ со «Спартаком», набрав по 43 очка. Лидером является «Краснодар» (46).

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