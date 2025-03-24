Погребняк: Футболистам «Зенита» надо просто закрывать рты и тренироваться

Экс-форвард «Зенита» и сборной Россиипрокомментировал недовольство полузащитников питерского клубарешениями главного тренера Сергея Семака.

«Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова — это действительно так, то Семак с этим разберётся. У него все четко!

Мне кажется, футболистам "Зенита" надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба», — сказал Погребняк «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит» делит 2-3-е места в таблице РПЛ со «Спартаком», набрав по 43 очка. Лидером является «Краснодар» (46).