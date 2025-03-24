Агент Мартинса: Кристофер очень счастлив в «Спартаке»

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника «Спартака», рассказал о преображении игрока.

«Мартинс очень счастлив в "Спартаке". Причина его преображения — хорошее физическое состояние. Лидер — очень сильное слово, но, когда Кристофер в порядке, он определенно один из лидеров команды», — сказал Боннефон Sport24.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс принял участие в 23-х матчах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Спартак» в 21-м туре РПЛ дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Красно-белые находятся на 2-й строчке в таблице чемпионата России-2024/25.