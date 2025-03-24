ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон Брэди против Леона ЭдвардсаЧемпионство Эдвардса было случайным. И Шон Брэди наглядно это показал
    Все новости спорта

    Агент Мартинса: Кристофер очень счастлив в «Спартаке»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, рассказал о преображении игрока.

    Кристофер Мартинс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристофер Мартинс

    «Мартинс очень счастлив в "Спартаке". Причина его преображения — хорошее физическое состояние. Лидер — очень сильное слово, но, когда Кристофер в порядке, он определенно один из лидеров команды», — сказал Боннефон Sport24.

    В текущем сезоне Кристофер Мартинс принял участие в 23-х матчах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее «Спартак» в 21-м туре РПЛ дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Красно-белые находятся на 2-й строчке в таблице чемпионата России-2024/25.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане уничтожат латвийцев?
  • Англия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Будут ли у Польши проблемы с Мальтой?
  • Польша — Мальта. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Арсенал» на сей раз избежать ничейного результата?
  • «Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Англия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры